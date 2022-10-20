Piyasalar gözünü kulağını Merkez Bankası'na dikti. Önceden belli karar birazdan açıklanacak

Merkez Bankası’nın Ekim ayına ilişkin PPK toplantısında kademeli indirimlerine ekim ayında 100 baz puan ile devam edeceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 1400’te açıklayacak.

TCMB Ağustos ve Ekim aylarında piyasa beklentisinin aksine yüzde 80’i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 12 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak da ekonomide ivme kaybını göstermişti.

Faiz indirim kararının ardından dolar/TL en son aralık ayında gördüğü tarihi zirveyi aşmıştı.