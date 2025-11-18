Piyasalar gün sonunu ağırlıklı olarak hafif yükselişle kapattı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,66 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.669,47 puana geriledi.

Sonrasında alımların yoğunlaşmasıyla pozitif seyren geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,06 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.728,20 puana çıktı. Borsa günü 0,44 artışla 10 bin 744 puanla tamamladı.

ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatları da yüzde 0,7 gerileyerek 5 bin 458 lira seviyesinden güne başladı. Gram altın günü yüzde 0,96 artışla 5 bin 448 liradan kapattı.

Güne 42,34 liradan başlayan dolar 42,342 liradan kapatırken euro ise 49,174 liradan günü kapatan para birimi oldu.