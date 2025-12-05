Piyasalar haftanın son gününde hareketlendi. Altın, sabah saatlerinde yatırımcısının kayıplarını telafi ederken döviz kurları da çıkışa geçti.

ABD’de perşembe günü açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 191bine düştüğünü ve bunun son üç yılın en düşük seviyesi olduğunu gösterdi. Beklenti 220 bin olmasıydı. Çarşamba günü açıklanan ADP verileri ise özel sektör bordrolarının Kasım ayında 32 bin azaldığını ortaya koydu; bu, son iki buçuk yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Analistler, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son ekonomik verilerin geleceğe ilişkin belirsizliği artırdığını ifade ediyor. Bu durumun da altın tarafında kâr realizasyonlarını tetiklediği belirtiliyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları 3 günlük düşüşün ardından haftanın son günü yükselişe geçti. Altının ons fiyatı güne 4 bin 208 dolardan başladıktan sonra saat 09.30 itibari ile yüzde 0,41 artışla 4 bin 225 dolara yükseldi. Sabah saatlerindeki yükselişle birlikte altının yatırımcılara kaybı yüzde 0,13 ile sınırlı düzeyde kaldı.

Gram altın ise güne 5 bin 750 liradan başladıktan sonra yüzde 0,45 oranında yükselerek 5 bin 776 lira seviyesine geldi. Böylece gram altının bir haftalık kazancı yüzde 0,20’yi buldu.

Güne 9 bin 247 liradan başlayan çeyrek altın yüzde 0,48 artışla 9 bin 451 liraya gelirken, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,48 artışla 37 bin 688 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞTE KÂR SATIŞLARI

Gümüş, hafta başında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşmeye devam ediyor. Yatırımcılar da aşırı ısınan rallide kâr satışlarına yönelmesiyle bu düşüşü hızlandırdı.

Gümüş sekiz günlük yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 2’den fazla kayıp yaşayarak ons başına 57 doların altına düştü. Yükselişin ardından gerçekleşen bu son geri çekilme, metalin aşırı alım bölgesinden çıkmasına neden oldu.

Bu yıl değerini yaklaşık ikiye katlayan gümüşte rallinin hızlanması, son iki ayda Londra’daki tarihi arz sıkışıklığından kaynaklanmıştı. Son haftalarda daha fazla metalin dünyanın en büyük gümüş ticaret merkezine yönlendirilmesiyle bu sıkışıklık hafiflese de Çin gibi diğer piyasalarda stokların son on yılın en düşük seviyelerine gerilemesi arz endişelerini artırıyor.

DOLAR VE EURO DA ARTTI

Piyasada altın fiyatlarının yanı sıra dolar ve euro kuru da haftanın son gününe yükselişle başladı. Dolar, yüzde 0,10 artışla 42,52 lira seviyesine gelirken euro ise yüzde 0,06 oranında yükselerek 49,62 liradan işlem görüyor.