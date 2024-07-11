Piyasalar hareketlendi. Altının kilogram fiyatında dikkat çeken artış

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 496 bin lira ve en yüksek 2 milyon 528 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 2 milyon 522 bin 1 liradan kapattı. Önceki gün, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 507 bin 500 liradan kapanmıştı.

Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının işlem hacmine yönelik veriler, 3 milyar 768 milyon 748 bin 488,89 TL, işlem miktarı verilerinde de 1.501,45 kilogram olduğu görüldü. Tüm metallerde işlem hacmi ise 4 milyar 427 milyon 443 bin 656,47 lira seviyesinde gerçekleşti.