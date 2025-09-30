Piyasalar için bu gece kader gecesi!

ABD’de federal hükümetin bu gece yarısı itibarıyla kapanma riski bulunuyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda anlaşmaya bir türlü varamıyor. Yaşanan siyasi kriz piyasalarda da etkisini hissettirdi.Hisse senetleri ve dolar gerilerken, altının rekor rallisi şimdilik duraksadı.

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ

ABD hükümetinin kapanma ihtimaline karşın yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Öte yandan Altın fiyatlarında da pazartesi günü itibariyle yüzde 2 yükseliş görüldü, gece boyunca ise yüzde 1 daha arttı. Avrupa piyasalarında ivme zayıflasa da yıl genelinde yüzde 45’lik artışla 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazanca ilerliyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, hükümet kapanması riskinin yanı sıra ticaret gerilimleri, Fed’in faiz indirimleri ve ABD ekonomisine dair şüpheler de altının yükselişinde etken rol oynuyor.

Dolar ise zayıf seyrediyor. Geçmişteki kapanmalarda göz önüne alınarak değerlendirildiğiinde uzayan hükümet duruşları doların değer kaybını hızlandırabiliyor. 2018’de 35 gün süren kapanma dolar üzerinde ciddi baskı yaratmıştı.



BU YIL DA TAHVİLLER ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KAZANÇ SAĞLADI

Tahvil piyasasında da ise yatırımcılar uzun vadeli ABD Hazine kağıtlarına yöneliyor. Citi’nin analizine göre, özellikle 2018’deki uzun kapanmada 10 yıllık tahvil faizleri yarım puana yakın gerilemişti. Bu yıl da tahviller üst üste üçüncü çeyrekte elde etti.

Borsa tarafında ise durumlar şöyle; Tarihsel veriler kapsamında hükümet kapanmalarının S&P 500 üzerinde sınırlı etki yarattığını gösteriyor. 2013 yılındaki 16 günlük kapanmada endeks yüzde 2,3 düşerken, 2018–2019’daki 34 günlük kapanmada yüzde 10’un üzerinde yükseliş kaydedilmişti.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİSSEKERDE KAR SATIŞLARI YAPILDI



ABD borsalarında riskli görülen küçük ölçekli hisseler son dönemde güçlü artış kaydetti. Bununla birlikte yatırımcılar bu ralliden elde ettikleri kazançları realize etmeye başladı.

Russell 2000 endeksini izleyen en büyük ETF’den bu yıl 5,4 milyar dolar çıkış oldu. Endeks tarihi zirvelere ulaşmasına rağmen yüksek değerleme, yeni bir “balon” endişesini beraberinde getiriyor.

PİYASALARIN YÖNÜ İÇİN BU GECE KRİTİK

ABD’de hükümetin olası kapanma riski finans piyasalarında endişe yaratıyor. Kapanma durumunda kamuya ait verileri yayımlayan kurumların faaliyetleri duracağı için, yatırımcılar ABD ekonomisine dair güncel bilgiye ulaşamayacak. Bu belirsizlik, piyasaları tedirgin eden en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Son dönemde altın, gümüş ve diğer değerli madenlerde yaşanan sert yükselişin nedenlerinden biri de bu kapanma ihtimali. Gözler bu gece yarısına çevrilmiş durumda. Alınacak karar sadece doların değil, altın ve gümüş fiyatlarının da yönünü belirleyecek.