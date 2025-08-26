Piyasalar Nvidia'nın ikinci çeyrek kâr raporuna odaklandı

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Nvidia, çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra ikinci çeyrek kâr raporunu açıklayacak. ABD opsiyonel piyasa verilerine göre, yatırımcılar Nvidia hisselerinde rapor sonrası yaklaşık %6’lık bir dalgalanma bekliyor. Bu hareket, şirketin piyasa değerinde 260 milyar dolarlık bir değişime işaret ediyor. Reuters’in haberine göre, bu oran, Nvidia’nın son 12 çeyrekteki ortalama %7,7’lik beklenen hareketin altında kalsa da, şirketin olgunlaşmasıyla yatırımcıların beklentilerinin daha netleştiği düşünülüyor.

YAPAY ZEKÂ TİCARETİNİN SINAVI

Nvidia, yapay zekâ (AI) teknolojilerinin merkezinde yer alan bir şirket olarak, bu yılın teknoloji hisselerindeki rallinin öncüsü oldu. Ancak ağustos ayında teknoloji sektöründe yaşanan hafif geri çekilme, yatırımcıların Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık piyasa değerini sorgulamasına neden oldu. Şirketin hisseleri bu yıl %34 değer kazanarak pazartesi günü %1,02 artışla 179,81 dolardan kapandı. Aynı gün, S&P 500 endeksi %0,43 düşüşle 6.439,32 puana geriledi. Analistler, Nvidia’nın kâr raporunun yalnızca şirketin değil, genel olarak yapay zekâ odaklı hisselerin geleceğini etkileyebileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA DALGA ETKİSİ

Susquehanna’nın türev stratejileri eş başkanı Chris Murphy, Nvidia’nın sonuçlarının piyasadaki diğer spekülatif yapay zekâ hisseleri üzerinde daha büyük bir etki yaratabileceğini ifade etti. “Nvidia’nın hareketinden çok, bu hareketin piyasadaki yansımaları ilgi çekici olacak,” diyen Murphy, şirketin beklentileri aşması durumunda, son dönemde değer kaybeden diğer AI hisselerinin toparlanabileceğini vurguladı. Öte yandan, Nvidia’nın ABD hükümetiyle yakın zamanda yaptığı gelir paylaşımı anlaşmasının, şirketin gelecek projeksiyonlarına nasıl yansıyacağı da yatırımcıların radarında.

NVİDİA’NIN ALTIN ÇAĞI

ORATS’ın kurucusu Matt Amberson, Nvidia’nın son dönemde “altın bir çağ” yaşadığını ifade ederek, şirketin piyasalardaki etkisini “Goldilocks dönemi” olarak nitelendirdi. Nvidia’nın hisse performansı, son 12 çeyrekte ortalama %7,6’lık gerçek hareketle, yatırımcı beklentilerine yakın seyretti. Bu durum, şirketin finansal istikrarının ve piyasadaki güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çarşamba günkü rapor, Nvidia’nın yapay zekâ sektöründeki liderliğini pekiştirip pekiştirmeyeceğini belirleyecek.