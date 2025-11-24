Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

ABD hükümetinin kapanması nedeniyle yayımlanamayan ekonomik veriler, faiz beklentilerinin netleşmesini geciktirdi. Bu hafta açıklanacak perakende satışlar, üretici fiyatları ve işsizlik başvuruları piyasaların odağında olacak.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 4 bin 53 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise küresel piyasalardaki düşüşün etkisi ile güne yüzde 0,65’lik düşüşle 5 bin 516 liradan başladı. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,10 yükselerek 38 bin 761 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ KURU HAFİF YÜKSELİŞTE

Döviz kurları da yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar, yüzde 0,3 yükselerek 42,46 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,8 artarak 48,96 lira seviyesine geldi.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 62,15 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yüzde 3’ün üzerindeki sert haftalık kayıpların ardından, Ukrayna’da olası barış ihtimali ve ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının kalkacağı ihtimallerinin piyasalarda değerlendirilmesiyle yatay seyrediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,48 dolar direnç, 62,02 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI

New York borsasında cuma günü faiz indirim beklentilerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Avrupa borsalarında, cuma günü ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik belirsizlikler ve teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü açıklamaları Avrupa piyasalarının odağında yer alacak. Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ POZİTİF

Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin tekrar artmasıyla Asya borsalarında da alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları sonrasında New York borsasında görülen yüksek risk iştahı Asya'ya da taşındı.

ABD yetkililerinin Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını onaylamayı değerlendirdiğine dair haberler sonrasında Çinli yerel çip üreticilerinin hisselerindeki düşüşle Çin borsasında düşüşler öne çıktı.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Bugün iç piyasada kasım ayı reel güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.

Öte yandan Almanya, kasım ayı Ifo iş dünyası güven endeksi, euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi yurt dışından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.