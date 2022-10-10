Altının rotası değişti. Piyasaları sarstı geçti

Altın fiyatları cuma günü tahminlerin üzerinde artan tarımdışı istihdamın ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceği beklentilerinin artmasıyla birlikte geriledi.

ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilerken bu verinin ardından yatırımcılar Fed’in önümüzdeki ay 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 80’den fazla olasılık vermeye başladı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın 75, İngiltere Merkez Bankası’nın da en az 100 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Açıklanan verinin ardından New York Fed Başkanı John Williams da faizlerin zaman içinde yüzde 4,5 civarına yaklaşması gerektiğini, ancak zamanlaması ve hızının ekonomideki performansa bağlı olacağını söyledi.

KRİTİK VERİ

Öte yandan yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisini beklerken, çekirdek fiyatlardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.

SAVAŞ GELİŞMELERİ...

Yapı Kredi Private Banking Günlük Bülten’de altın piyasasındaki gelişmelerle ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

“Ekonomi ve jeopolitik haber akışı öne çıkıyor. Siyasi tarafta Ukrayna'daki savaş ve savaşa dair gelişmeler dikkat çekici oluyor. Kerç Köprüsü'nün vurulması tansiyonu artırdı. Rusya'nın sınırlı nükleer silah kullanabileceği speküle ediliyor. Bu güvenli liman araçları lehine yorumlanabilir. ABD verileri kritik rolde.

Geçtiğimiz hafta istihdam veri seti, bu hafta enflasyon öne çıkanlar. Her ikisi de piyasalar ve FED için majör gösterge. İstihdam verileri önceki aya göre zayıf ama beklentilere göre iyi geldi. Piyasa beklenti üstü gelmesine odaklandı. Risk iştahı azaldı, ABD tahvil faizleri arttı. Güvenli liman araçları aleyhine yorumlanabilir.

Yeni hafta ABD enflasyon verisi takip edilecek. Verinin beklenti üstünde veya altında gelmesine göre piyasada hareket olabilir. Bugün yatay ve sınırlı negatif seyir bekliyoruz.”

ALTIN'DA SON DURUM

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı öğlen saatlerinde yüzde 0,9 azalışla 1679 dolardan işlem gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 1012 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından öğlen önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 1004 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1655 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 810 liradan satıldı.