Piyasalarda fırtına gibi esti

Fed faizi değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde 5,25 – 5,50 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Fed bu kararı ile art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu. Karar metninde, faiz indirimi için enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.