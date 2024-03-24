Piyasalarda fırtına gibi esti

TCMB faizler 500 baz puan artırırken, koridoru da genişlettiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri sürpriz şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. Faiz artışıyla beraber TCMB operasyonel çerçevede değişikliğe gitme kararı alarak gecelik borçlanmada 1 haftalık repo faizi üzerinde 3 puanlık marj belirlediğini açıkladı.
İhtiyaç kredisi faizlerinde rekor artış
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 0,15 azalış göstererek 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin TL düzeyinde olurken faizlerde rekor artış gözlemlendi.
BES kısmi ödeme tarihleri belli olduResmi Gazete’de yayımlanan karara göre BireyselEmeklilik’te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz’da başlayacağı belirtildi.
Fed faizi değiştirmediABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde 5,25 – 5,50 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Fed bu kararı ile art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu. Karar metninde, faiz indirimi için enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Japonya 17 yıl sonra beklenmedik hamle yaptıJaponya Merkez Bankası (BOJ) 2016'da başladığı negatif faiz politikasını sonlandırma kararı aldı. BOJ politika faizini eksi yüzde 0,1 ile yüzde 0 aralığından, yüzde 0 ile yüzde 0,1 aralığına çıkardığını duyurdu.
İngiltere Merkez Bankası faizi değişmedi
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25 seviyesinde sabit tuttu.
Bundesbank’tan resesyon beklentisiAlmanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi sebebiyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini açıkladı.
Nvidia’dan yeni çipABD'li çip üreticisi Nvidia, "Blackwell" isimli yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipini tanıttı.
Altında yeni rekorAltın fiyatları, Fed'in bu yıl üç faiz indirimi öngörüsünü koruması sonrasında ilk defa ons başına 2.200 dolara yükseldi.