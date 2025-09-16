Piyasalarda gözler altın fiyatlarında… Beklenen yeni rekoru açıkladılar

Altının üst üste rekor seviyelere doğru kaydettiği muhteşem yükselişin yılın geri kalanında da devam edeceğine dair her türlü işaret var, ancak yatırımcılar ve sektör uzmanları, 2026'da ons başına 4 bin dolar sınırını aşmadan önce sağlıklı bir düzeltmenin mümkün olduğunu söyledi.



ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını gevşetme beklentisi, devam eden jeopolitik gerginlikler, FED'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi güçlü destekler, yatırımcıları kıymetli metale yönelmeye yöneltti.

4 BİN 200 DOLAR GÖRÜLEBİLİR

Mumbai merkezli rafineri şirketi Augmont'un araştırma başkanı Renisha Chainani, Yeni Delhi'deki Hindistan Altın Konferansı sırasında yaptığı açıklamada, "Özellikle merkez bankaları ve ETF'lerden gelen talep daha hızlı bir şekilde artmaya devam ettikçe, uzun vadeli altın boğa koşusu sağlam görünüyor. Ancak altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6'lık bir düzeltme görebilir, ardından konsolide olup tekrar yükselerek 2026'da 4.200 doların üzerindeki yeni zirvelere ulaşabilir" dedi.



Spot altın, 2024'teki yüzde 27'lik artışın ardından bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 40 değer kazandıktan sonra, Salı günü ons başına 3 bin 680 dolar civarında işlem gördü.



Konferansa katılan sektör katılımcılarının neredeyse tamamı, ABD faiz oranlarındaki düşüş, güçlü yatırım talebi ve jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişin 2026'da da devam etmesini bekliyordu.



ABC Rafinerisi'nde Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Analistler fiyatların 2026'da 4 bin dolara ulaşacağı konusunda endişeliydi. Ancak bunu söylemek gerçekten zor, çünkü baktığımız her projeksiyonda fiyat beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaştı" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın 17 Eylül'de yapılacak para politikası toplantısının sonunda faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Trump, Fed'i faiz oranlarını düşürmeye zorluyor ve Fed Başkanı Jerome Powell'ı çok yavaş hareket ettiği için defalarca eleştiriyor.