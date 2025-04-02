Piyasalarda gün ortası! (02.04.2025)

Cuma günü 9.659,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,35 puan ve yüzde 0,7 değer kaybederek 9.592,13 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.542,01, en yüksek 9.643,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,66 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 131 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,38, bileşik getirisi de yüzde 45,66 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9220 liradan, avro 40,9790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 131 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 74,2 dolardan işlem görüyor.