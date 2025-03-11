Piyasalarda gün ortası! (11.03.2025)

Dün 10.422,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,60 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.421,64 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,34 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 10.481,58 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.357,09, en yüksek 10.495,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,91, sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 912 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,26, bileşik getirisi de yüzde 38,37 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5720 liradan, avro 39,9010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 912 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 69,5 dolardan işlem görüyor.