Piyasalarda gün ortası! (18.03.2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Dün 10.862,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,39 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.832,76 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,71 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 10.860,12 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.752,04, en yüksek 10.861,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,19 geriledi. Hizmetler endeksi ve sanayi endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 50'si değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Turkcell ile Şişecam oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 20 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02, bileşik getirisi de yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6560 liradan, avro 40,1330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,5 artışla 71,7 dolardan işlem görüyor.