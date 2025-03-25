Piyasalarda gün ortası! (25.03.2025)

Dün 9.299,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.404,20, en yüksek 9.811,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,17, sanayi endeksi yüzde 4,16, hizmetler endeksi yüzde 5,30 ve mali endeks yüzde 5,35 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 23 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,27, bileşik getirisi de yüzde 47,95 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 150,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9600 liradan, avro 41,0160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor.