Endeks, güne 34,98 puan ve yüzde 0,31’lik artışla 11.273,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.170,79 puanı, en yüksek 11.316,54 puanı gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybederek kapandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 42,51 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.145,64 puandan kapandı.Sektörel bazda teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi ise yüzde 0,07 geriledi.BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26’sı yükselirken, 71’i düşüş kaydetti, 3’ü ise yatay seyretti.

Günün en çok işlem gören hisseleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.Altının ons fiyatı 4 bin 198,3 dolarAltının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 198,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 5 milyon 804 bin 501 lira seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi ise yüzde 38,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4881, satışta 42,6584 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 42,4673, satışta 42,6375 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3332, dolar/yen paritesi ise 156,369 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 61,5 dolardan işlem görüyor.