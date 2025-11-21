Endeks güne 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puandan başlamıştı.Gün içinde en düşük 10.815,65, en yüksek 10.945,24 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybederek günü 10.922,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 75,36 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 11.865,48 puandan kapandı.Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 geriledi.BIST 100’e dahil hisselerin 32’si yükselirken 63’ü düştü, 5’i ise değişmedi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisseler oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 71,7 DOLAR



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 71,7 dolardan alıcı buluyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 5 milyon 745 bin liraya indi.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,35, bileşik getirisi yüzde 39,66 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2523 lira, satışta 42,4216 lira olarak açıkladı. TCMB önceki efektif kurunu alışta 42,2586, satışta 42,4279 lira düzeyinde belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3086 ve dolar/yen paritesi 156,465 seviyesinde bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,6 düşüşle 61,6 dolardan işlem görüyor.