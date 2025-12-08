BIST 100 endeksi, güne 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.074,68 puanı, en yüksek 11.250,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 223,34 puan ve yüzde 1,88 artışla 12.134,72 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,24, hizmetler endeksi yüzde 1,53, mali endeks yüzde 1,51 ve sanayi endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 187 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 4 bin 187 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 5 milyon 815 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02 bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4438, satışta 42,6139 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3309, satışta 42,5006 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 155,979 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 azalışla 62,9 dolardan işlem görüyor.