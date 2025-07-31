Piyasalarda gün sonu: Altın ve petrol ne kadar? (31 Temmuz 2025)

BIST 100 endeksi, güne 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.640,80 puanı, en yüksek 10.747,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 141,82 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 11.916,08 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,23, mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 294,3 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 294,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 331 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.4845, satışta 40.6467 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.4711, satışta 40.6332 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1433, sterlin/dolar paritesi 1,3222 ve dolar/yen paritesi 150,563 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 azalışla 71 dolardan işlem görüyor.