Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı

Güne 50,11 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.901,90 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.834,58 ve en yüksek 10.962,85 puanı gördü. Kapanışta ise yüzde 0,11 artışla 10.864,08 puana ulaştı.

Mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 2,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 7,91 puan ve yüzde 0,07 kazançla 11.862,70 puandan günü tamamladı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü değer kazanırken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Tüpraş yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2.367 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 472 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,52, bileşik getirisi ise yüzde 39,85 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,6172 lira, satışta 32,7479 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,6073 lira, satışta 32,7379 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 160,70 düzeyinde seyrederken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 85,6 dolardan işlem gördü.