Piyasalarda rekor üstüne rekor kırılıyor!

Küresel piyasalarda ons altın, son haftalarda adeta uçuşa geçti. 9 Eylül 2025 saat 08.40 itibarıyla ons fiyatı 3 bin 657,52 doları aşarak tarihi zirveyi gördü. Fed'in faiz indirimi beklentileri, doların zayıflaması ve jeopolitik gerilimler, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor.

Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtiyor ancak ani düşüş riski de masada.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! (9 Eylül 2025)

BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ!

Bitcoin, gece 12'den sonra başlayan ve 2 saat sürenin üstünde yaşanan düşüşün ardından 4 bin 588 lirayı gördü. Sabah saatlerinde ise yeniden yükselişe geçen Bitcoin, saat 06.00'da 4 bin 628 TL'yi görerek yaşadığı yükselişle yatırımcısını sevindirdi.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı! (9 Eylül 2025)

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,25 yükselişle 11.960,00 puandan başladı.

DOLAR VE AVRO'DA DA YENİ REKOR!

Serbest piyasada 8 Eylül tarihinde 41.260 TL'den işlem gören dolar yaşanan yükseliş sonrası 9 Eylül gününe 41.271 TL'den başladı. Avro ise dün 48.525 TL üzerinden işlem görürken bugün ise güne yükselişle başlayarak 48.658 TL'den işlem görmeye başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! (9 Eylül 2025)

GRAM ALTIN REKOR KIRDI: 4 BİN 850 TL'Yİ GÖRDÜ!

Türkiye'de gram altın, 9 Eylül Salı gününe 4 bin 825 TL'den başladı ve sabah saat 08.00 gibi 4 bin 850 TL'yi görerek yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, ons altındaki küresel ralliye ek olarak Dolar/TL kurundaki artıştan kaynaklanıyor. Yılbaşından beri yüzde 33'lük kazanç sağlayan gram altın, düğün sezonu ve enflasyon endişeleriyle talebi artırdı.

Yurt dışı çıkış harcına rekor zam!

ÇEYREK VE YARIM ALTIN DA ETKİLENDİ: GÜNCEL FİYATLAR NE DİYOR?

Rekor dalgası diğer altın türlerini de sardı.

9 Eylül 2025 sabah saat 08.50 satış fiyatlarına göre:

Çeyrek altın: 7 bin 807 TL - 8 Eylül fiyatı: 7 bin 804 TL

Yarım altın: 15 bin 808 TL - 8 Eylül fiyatı: 15 bin 752

Cumhuriyet altını: 32 bin 801 TL - 8 Eylül fiyatı: 31 bin 359

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi!

Bu fiyatlar, Kapalıçarşı ve banka verilerine dayanıyor. Yatırımcılar, jeopolitik riskler nedeniyle altına yönelirken, uzmanlar Fed'in 16-17 Eylül kararını bekliyor. Kısa vadede volatilite yüksek, ama uzun vadede altın hâlâ cazip görünüyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ: YENİ ZİRVELER Mİ, DÜŞÜŞ MÜ?

Piyasalar, ABD istihdam verileri ve TCMB politikalarına kilitlendi. Goldman Sachs gibi kurumlar, ons altının 5 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, kar satışları her an gelebilir.