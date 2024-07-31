Piyasalarda savaş etkisi. Altın ve petrol zirveye oynuyor

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Piyasalarda savaş etkisi. Altın ve petrol zirveye oynuyor

Hamas liderinin öldürülmesi ve Fed'in faiz kararına dair beklentiler, piyasalarda önemli hareketliliklere neden oldu. Altın, gün boyunca yükseliş trendini sürdürürken, brent petrol fiyatları da 80 doları aştı.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesi, bölgede artan gerilimlerle birlikte altın fiyatlarının daha da yükselebileceği beklentisini doğurdu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı, piyasaların yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak. Fed’in faiz oranını sabit tutması ve yıl içinde üç kez faiz indirimi yapması bekleniyor.

ALTINDA SON DURUM

Altın, güne değer kazancı ile başlarken, sabah 16.30 itibarıyla 2.580,12 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.163,83 TL, Cumhuriyet Altını ise 17.272,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI

Hamas liderinin İran'ın başkenti Tahran’da öldürülmesinin ardından Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte brent petrol fiyatları dün 78 dolardan 80 doların üzerine çıktı.

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