Piyasalarda sert dalgalanma! Dolar, Euro ve altın tarihi zirvesini yaptı

Türkiye'de siyasi gerilim, döviz piyasalarında ani dalgalanmalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurları hızla yükseldi. Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 38 seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Euro/TL’de de yükseliş devam etti ve 42 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Sabah saat 10.15 itibarıyla dolar/TL 37,29 seviyesine ulaşırken, kurdaki günlük artış %1,7’yi geçti. Euro/TL ise 40,70 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Gün içerisinde yükselişin %5’i aştığı görülürken, piyasalar gelişmeleri yakından takip ediyor.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü adaylardan biri olarak görülen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, piyasalar üzerinde büyük bir etki yarattı. İmamoğlu, suç örgütü liderliği iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, operasyon kapsamında çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeleri "Gelecek cumhurbaşkanına yönelik bir darbe girişimi" olarak nitelendirirken, gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkanı ve bazı iş insanlarının da olduğu belirtiliyor.

İstanbul Valiliği, kent genelinde dört gün boyunca gösteri ve toplantıları yasaklama kararı aldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN DİPLOMA KARARI

İmamoğlu hakkında yaşanan bir diğer gelişme ise İstanbul Üniversitesi’nin dün yaptığı açıklama oldu. Üniversite, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, siyasi arenada yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan İmamoğlu’nun bugün Maltepe’de geniş katılımlı bir miting düzenlemesi bekleniyordu. Ancak son gelişmelerin ardından mitingin akıbeti belirsizliğini koruyor.

BORÇLANMA RAKAMLARI YÜKSELDİ

Ekonomide iç gelişmelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma programı da yakından takip ediliyor. Mart ayında 201,2 milyar TL iç borçlanma öngörülürken, gerçekleştirilen üç ihale ile birlikte bu rakam 210 milyar TL seviyesine ulaştı.

SİYASİ SÜREÇ VE ÇÖZÜM TARTIŞMALARI

Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısı üzerine PKK’nın ilan ettiği ateşkes süreci takip edilirken, DEM Parti’nin bu hafta TBMM ziyaretlerinin ikinci turunu tamamladığı bildirildi. Parti yetkilileri, demokratikleşme taleplerini iktidara ilettiklerini açıklarken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin herhangi bir pazarlık unsuru taşımadığını ve önceliklerinin PKK’nın silah bırakması olduğunu ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN REKOR KIRDI

Küresel piyasalarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirken, ons altın 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi bir rekora imza attı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit tutma kararı aldı. Bu kararın ardından Japon yeni, piyasalarda yatay bir seyir izledi.