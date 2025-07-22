Piyasalarda sessizlik öncesi fırtına!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü önceki kapanış seviyesine yakın, yatay bir seyirle 10.616,09 puandan tamamladı. Güne 10.637,42 puanla başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.593,44 ve en yüksek 10.680,16 puanı gördü.

BIST 30 endeksi ise günü yüzde 0,17 düşüşle 11.808,49 puandan kapattı. Sektör endekslerinde sanayi yüzde 0,42 ve hizmetler yüzde 0,51 yükselirken, teknoloji ve mali endekslerde hafif değer kayıpları yaşandı.

BIST 100 kapsamındaki 48 hisse yükselirken, 50 hisse değer kaybetti. Yatırımcıların en fazla işlem yaptığı hisseler arasında Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Koç Holding yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3.426,2 dolarla tarihi zirvelerine yakın seyrederken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogramı 4 milyon 405 bin liradan işlem gördü. Bu rakam, önceki kapanışa göre yüzde 0,6’lık bir artışı işaret ediyor.

Döviz tarafında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 40,3073 TL, satışta ise 40,4689 TL olarak açıkladı. Avro/dolar paritesi 1,1730; sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 146,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Enerji piyasalarında ise Brent petrolün varili, yüzde 1’lik düşüşle 67,7 dolardan fiyatlandı.