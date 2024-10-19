Piyasalarda TCMB etkisi

Küresel piyasalar bu hafta sakin veri akışları yaşanırken yurt içi tarafta ise gündem hareketliydi.

MERKEZ BANKASI PAS GEÇTİ

Yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. TCMB bu kararıyla yedinci defa pas geçmiş oldu.

KONUT FİYATLARINDA KAYIP HIZ KAZANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi verilerine kapsamında, konut fiyatları 2024 yılı Eylülde bir önceki aya oranda yüzde 1 düzeyinde artış gösterirken 2023’ün aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 27,4 oranında artış gösterirken reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azalış kaydetti.

NOBEL ÖDÜLÜ ACEMOĞLU’NA

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson olarak kayıtlara geçti.

AMB İNDİRİME DEVAM ETTİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentilerine paralel olarak Eylül ayı sonrasında Ekimde de faiz indirimi kararı aldı.

ÇİN BEKLEMENİN ALTINDA KALDI

Çin ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterirken, ülkenin yüzde 5’lik büyüme hedefinin altında gerçekleşti.

JAPONYA’DA ENFLASYON YAVAŞLADI

Japonya'nın temel enflasyon göstergesi, ekimin sonlarında yapılacak merkez bankası toplantısı öncesinde, beş ay içinde ilk defa eylülde yavaşlama gösterdi.

EURO BÖLGESİ’DE ENFLASYON GERİLEDİ

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylülde yıllık olarak yüzde 1,7 artışla beklentilerin altında oldu.