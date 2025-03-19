Piyasalardaki sert dalgalanmaya Mehmet Şimşek'ten açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla beraber sert yükselişler yaşanan ekonomi piyasalarında tedirginlik yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dolar, euro ve altındaki yükselişlerle beraber borsadaki kayıpların yüzde 5'i aşmasına ilişkin açıklama geldi.

Mehmeş Şimşek, sosyal medyadaki X hesabından ekonomi piyasalarındaki hareketliliğe yönelik, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." açıklaması geldi.

PİYASALARDA YAŞANAN HAREKETLİLİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarında ve altında sert yükselişler yaşandı. Dolar/TL 38 seviyesini aşarak rekor tazelerken, Euro/TL 42 seviyesinin üzerine çıktı. Güne 3 bin 577 TL seviyesinde başlayan gram altın saat 10.41'de 4 bin TL seviyesini aşarak 4 bin 1 TL'yi gördü. Piyasalar, iç siyasi gelişmeler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor.