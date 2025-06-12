Piyasaları savaş korkusu sardı! Petrol ve altın rekora gidiyor

Brent ham petrolü, Çarşamba günü 2,90 dolarlık artışla varil başına 69,77 dolara yükselerek Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik artışla 68,15 dolara çıktı. Uzmanlara göre bu artış, İran’dan gelecek arzın sekteye uğrayabileceği korkusuyla tetiklendi.



ALTIN FİYATLARI REKORA GİDİYOR



Gerginlik, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Altın fiyatları hızlı şekilde yükseldi. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi zirveyi test etti. Türkiye’de ise gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın 7.013 TL’ye kadar çıktı. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaştı.

Uzmanlar, gerilimin daha da tırmanması halinde altın fiyatlarında yeni rekorların kırılabileceğini belirtiyor.

Yurt içinde döviz kurlarında da hareketlilik dikkat çekti. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL bandında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi halinde kurda yeni yükselişlerin yaşanabileceğini ifade ediyor.

EKONOMİSTLERDEN UYARI: BELİRSİZLİK FİYATLARA YANSAYACAK



Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” değerlendirmesinde bulundu. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerindeki talep dengesiyle birleşerek daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini söylüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump İran ile nükleer anlaşma konusunda “Emin değilim” demişti. İran ise ABD üslerinin menzillerinde olduğunu belirtirken karşılıklı açıklamalar bir anda Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesine neden oldu. Öte yandan ABD yönetimi bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslerdeki personeli tahliye kararı aldı. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran’a yönelik yeni yaptırımların masada olduğunu doğruladı.