Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı

Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı
Kaynak: Haber Merkezi
Resmî enflasyonu Türkiye'nin yarısı kadar bile olmayan Mısır hem 'devalüasyon'hem de 'faiz' kararına imza attı. Bu devalüasyon kararı başta Türkiye olmak üzere piyasalarda tansiyonu yükseltti.
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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 1

Mısır'da döviz krizi devam ederken, Mısır Merkez Bankası CBoE peş peşe aldığı kararlarla piyasaları sarstı.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 2

IMF’nin direktifleriyle devalüasyon kararına imza atan Mısır IMF’den krediyi kaptı. Mısır’a IMF’den tam 8 milyar dolarlık kredi geldi.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 3

Mısır'dan peş peşe ekonomik kararlar. Mısır Merkez Bankası devalüasyon kararına imza atarken, politika faizini de 600 baz puan birden artırdı. Böylece politika faizi Mısır'da 27,25'e yükseldi.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 4

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) milyarlarca dolarlık ilave kredi talep ederek döviz krizini aşmaya çalışıyor.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 5

Mısır Merkez Bankası, politika faizini 600 baz puan artırdı. Banka aynı zamanda devalüasyon kararı aldı. Banka yetkilileri, resmi ve resmi olmayan para birimlerinin eşitlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 6

Bu kararla birlikte döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesine izin verildi.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 7

Dövizde serbest piyasaya geçilmesiyle birlikte Mısır Poundu, Amerikan Doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybetti. Geçen yıl 30,90 bölgesinde işlem gören dolar/Mısır Poundu kuru, 42 seviyesine yükseldi

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 8

Resmi kur, poundun yerel kara borsadaki değerine yaklaşarak 45 civarında işlem görmeye başladı.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 9

Dolar-Mısır paundu kuru alınan kararlarla birlikte 30,9'dan kademeli olarak 44,7'ye yükseltildi. Paritede böylece yaklaşık yüzde 45'lik artış yaşandı.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 10

BAE'nin 35 milyar dolarlık yatırım kararı ve nakit döviz gönderme kararlarıyla birlikte karaborsa döviz kuru 60'lı seviyelerden 40'lı seviyelere gerilemişti.

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Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı 11
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