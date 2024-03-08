Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı

Resmî enflasyonu Türkiye'nin yarısı kadar bile olmayan Mısır hem 'devalüasyon'hem de 'faiz' kararına imza attı. Bu devalüasyon kararı başta Türkiye olmak üzere piyasalarda tansiyonu yükseltti.