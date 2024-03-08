Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı

Mısır'da döviz krizi devam ederken, Mısır Merkez Bankası CBoE peş peşe aldığı kararlarla piyasaları sarstı.
IMF’nin direktifleriyle devalüasyon kararına imza atan Mısır IMF’den krediyi kaptı. Mısır’a IMF’den tam 8 milyar dolarlık kredi geldi.
Mısır'dan peş peşe ekonomik kararlar. Mısır Merkez Bankası devalüasyon kararına imza atarken, politika faizini de 600 baz puan birden artırdı. Böylece politika faizi Mısır'da 27,25'e yükseldi.
Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) milyarlarca dolarlık ilave kredi talep ederek döviz krizini aşmaya çalışıyor.
Mısır Merkez Bankası, politika faizini 600 baz puan artırdı. Banka aynı zamanda devalüasyon kararı aldı. Banka yetkilileri, resmi ve resmi olmayan para birimlerinin eşitlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Bu kararla birlikte döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesine izin verildi.
Dövizde serbest piyasaya geçilmesiyle birlikte Mısır Poundu, Amerikan Doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybetti. Geçen yıl 30,90 bölgesinde işlem gören dolar/Mısır Poundu kuru, 42 seviyesine yükseldi
Resmi kur, poundun yerel kara borsadaki değerine yaklaşarak 45 civarında işlem görmeye başladı.
Dolar-Mısır paundu kuru alınan kararlarla birlikte 30,9'dan kademeli olarak 44,7'ye yükseltildi. Paritede böylece yaklaşık yüzde 45'lik artış yaşandı.
BAE'nin 35 milyar dolarlık yatırım kararı ve nakit döviz gönderme kararlarıyla birlikte karaborsa döviz kuru 60'lı seviyelerden 40'lı seviyelere gerilemişti.