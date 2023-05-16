Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi Dolar ve Euro uyarısı

Editör: Ayşe Memiş

Piyasaların bir bileni İslam Memiş kendi Youtube kanalında Dolar ve Euro ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İkinci tura kalan seçimlerdeki iki haftalık süreçte yatırımcıların aynı hatayı yapmamaları gerektiğini söyledi.

İslam Memiş şunları söyledi:

Seçimlerden önce 22.40-22.60 aralığından döviz talebinde bulunan döviz büfelerinde kuyruklar oluşturan Türkiye genelinde yatırımcılar vardı. Her ne kadar bu arkadaşlarımızı defalarca uyarsak da 'böyle bir piyasa oluşacak tuzaklara düşmeyin gizli maceraya atılmayın' desek de dinletemedik. Bu uyarıları ciddiye alanlar da vardı, korku ve panikle bu satın alma sürecini devam ettirenler de oldu.

"ÇOK BÜYÜK ZARAR ETTİLER"

Çok büyük zarar ettiler, çünkü bugün dolar TL kuru 20.68 seviyesine kadar geriledi. Şu an dolar TL kuru yurtiçi piyasalarda Kapalıçarşı’da 20.77 seviyesinde. İki liralık çok ciddi bir düşüş ve gerileme oldu. 'Ben de zengin olacağım' diye dövizcilere koşanların canı yandı.

Bir de manipülasyon tuzağına düşen 'haniciler' var. Güya dolar 30 lira olacak diye varını yoğunu gitti dolara kaptırdı. İkinci bir tokat yiyeceksiniz uyarılarım da vardı. Bir yıl böyle bakıp durursunuz elinizdeki dövize.

“20-22 LİRA ARALIĞINDA OLABİLİR”

Bugün geldiğimiz noktada bu sert düşüşlerle birlikte geçen hafta dolar alanların ne kadar büyük gaflet içinde olduğunu gördük. Peki bu 15 günlük süreç içinde dolar TL kurunda neler beklenmeli ?

Yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa karşımızda olabilir. 20 - 22 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Seçimlerden sonra tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Ekonomi yönetimi değişecek. Belki ekonomi politikasında da ciddi değişiklikler olacak. Belki bir faiz artırımı yaz aylarında gündeme gelebilir diye düşünüyorum

Euro- TL kuru 22.13 – 22-54 lira aralığında şu an itibariyle. Yine geçen hafta sert dalgalanmalar vardı. Yine aynı atmosferle 24.70 seviyesinden euro alındığını gördük. Bugünkü 22.54 seviyesi bize ciddi anlamda bu alımı yapanların zarar ettiğini bize göstermiş oldu. Keşke uyarılarımız dinlenseydi. İflah olmayan bir süreci yaşamış olduk. Benim iki haftalık dönemde Euro’da takip edeceğim aralık da bu süreçte 22-24 aralığı olacak.