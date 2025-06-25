Piyasaların gözü CHP davasında Ekonomist Atilla Yeşilada: Danışmanı olsaydım Erdoğan’a derdim ki…

Programda Perihan Tantuğ piyasalar ve ekonomi gündemine dair sorularını cevaplandıran Yeşilada, “Merkez bankası’nın Temmuz'daki faiz indirimine ikna olmuş değilim çünkü 30 Haziran'da CHP davası var” dedi.

İran-İsrail savaşında ateşkesin devam etmesi halinde piyasaların bundan olumlu etkileneceğine işaret eden Yeşilada 30 Haziran’daki CHP davasının da önemli bir dönemeç olacağını belirterek şunları söyledi:

“Şimdi ben hani Sayın Erdoğan'a danışmanlık yapsam derdim ki; CHP ile ne kavgan varsa bunu sonbahara ertele. Adli tatilin sonrasını ertele, Merkez Bankası rahat rahat rezerv biriktirip faiz indirimlerini yapsın. Ondan sonra ne yapacaksan yap. Sayın Erdoğan tabii ki beni dinlemiyor. Artık CHP'liler bile basından duyduğum kadarıyla mahkemeden kendi aleyhlerine bir karar çıkacağını biliyorlar. Burada önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum; Kemal Kılıçdaroğlu eğer davet edilirse ya da yargı tarafından zorlanırsa, parti başkanlığını devralacak. Bu aslında tabii ki CHP veyahut da Türkiye demokrasi açısından iyi bir şey değil. Ama piyasa şokları açısından bence gayet iyi. Yani piyasada şok yaratmaz.

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CHP KENDİ İÇ SORUNLARINA DÖNER

Sebebi de şu; CHP kayıma devredilseydi o zaman Türkiye'de demokrasi bitmiş diyecektik. Bunun muhakkak büyük bir piyasa tepkisi olacaktı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bir CHP'li… Sonra CHP bir iki ay sokaklardan ya da işte mitinglerden çekilip kendi iç sorunlarını çözmeye çalışır. Bu Erdoğan'ın da işine gelir… Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşüp bir olağanüstü kurultay çağrısı yapacak. Ama eğer yapmazsa CHP piyasa gündeminden çıkar, çünkü kendi iç sorunlarına döner.

Muhalefet kendi içinde tartışır, Ekrem İmamoğlu destek mitingleri de biraz sönük kalır. Bu bence piyasalar anlamında iyi senaryo. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün ifade verip vermeyeceği ve ifade verirse ne söyleyeceği çok önemli. Çünkü bir noktada yargı kayyım atamaya da karar verebilir. Ama bu kötü senaryo olur. Henüz bunu satmadık.

KAYYIM ATANMAZSA BORSAYA YABANCILAR DA GELİR

Bugün borsaya baktım, benim için bugün açılış çok önemliydi, çünkü eğer piyasa CHP'den veyahut davanın sonuçlarından korksaydı bu sabah güçlü bir alımla başlamazdı. Demek ki satışlar İran-İsrail savaşı ve onun Türkiye'ye yansımaları ile ilgiliymiş, onu atlattık. Eğer 30 Haziran'ı atlatırsak, evet TCMB çok açıkça elini belli etti, enflasyon trendi falan palavra, kimse kusura bakmasın faiz indirecek. Bunun da tabii ki borsaya doğal olarak bir etki yapmasını bekliyorum.

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Bence yabancılar da gelir. Bu CHP’ye kayyım atanmama senaryosunu. Bu konu çok önemli, yani yabancı açısından demokrasinin fiilen bitmesi anlamına gelen bir karar çok caydırıcı olurdu. Eğer bunu da atlatırsak Türkiye'nin üzerindeki sis bulutu dağılacak.