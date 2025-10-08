Küresel piyasalarda temel gündem maddesi, ABD'de hükümetin kapanmaya devam etmesiyle derinleşen belirsizlik algısı oldu. Yatırımcıların dikkati, bu ortamda atılacak olası adımlara ışık tutması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

ABD'de dün gerçekleştirilen bütçe oylamasında hükümetin yeniden açılması için gereken çoğunluk sağlanamadı. Bu durum, ülkedeki mevcut belirsizlikleri artırarak ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştirmekte.

Hükümetin kapalı kalması nedeniyle makroekonomik veri akışındaki sekteye uğrama riski iştahını frenlese de, büyük teknoloji şirketlerinin sağladığı anlaşmalar satış baskısını sınırlı tutmaya destek veriyor. Analistler, veri erişiminin zorlaştığı bu dönemde Fed'in politika adımlarına dair belirsizlikler artsa bile, para piyasalarındaki fiyatlamaların, bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüyü koruduğunu belirtti.

Ekonomiye dair bilgi arayışındaki yatırımcılar alternatif göstergeleri izliyor. New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ve iş gücü piyasası beklentilerinin kötüleşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Ayrıca Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi. Buna karşın, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını dile getirdi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimin azalması yönündeki diplomatik girişimler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Kanada Başbakanı Mark Carney'yi ağırladığı sırada basın mensuplarına yanıt verdi. Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin görüşmeler için Mısır'a bir heyetin gittiğini ve yeni bir heyetin de yola çıktığını ifade ederek, müzakere sürecinin devam ettiğine dikkati çekti. Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşündüğünü ifade eden Trump, bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun bu anlaşmanın yapılmasına destek verdiğini söyledi.

ONS ALTIN ZİRVEDE

ABD'de hükümetin kapanmasıyla yükseliş ivmesi kazanan altının onsu, dün yapılan bütçe oylamasında çoğunluğun sağlanamamasıyla süren ekonomik ve siyasi riskler sayesinde 4 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Yeni rekorunu 4.037,13 dolarla gören altının onsu, şu sıralarda 4.031 dolardan işlem görmekte.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,6 artışla 98,7 seviyesinden kapandığı dünün ardından yeni işlem gününde 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 98,9'u gördükten sonra 98,8'de dengelendi. OPEC toplantısından beklenilen düzeyde petrol üretimini artırma kararı çıkmaması üzerine Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 65,7 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta ise, Oracle'ın hisseleri, şirketin yapay zeka bulut hizmetlerinde Nvidia çipli sunuculardan elde ettiği kar marjlarının beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.