12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Piyasaların gözü kulağı Amerika’da enflasyon rakamlarına kilitlendi

Piyasaların gözü kulağı Amerika’da enflasyon rakamlarına kilitlendi

Uluslararası piyasaların gözü Amerika'nın enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında attığı agresif adımların resesyon riskini artırdığına dair endişeler güçlenirken, piyasalarda tüm dikkatler yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:43
Takip Et

Piyasaların gözü kulağı Amerika’da enflasyon rakamlarına kilitlendi

Piyasaların gözü kulağı Amerika’da enflasyon rakamlarına kilitlendi
+
Aa
-

Uluslararası piyasalara Amerika'da yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de geçen hafta açıklanan ve ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren istihdam verisinin ardından, yarın Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak enflasyon verileri para politikasının seyri açısından önem taşıyor.

Son üç toplantıda 75 baz puan faiz artışına giden Fed’in, enflasyonda önemli bir gerileme gözlenmemesi halinde kasımda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD’de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3’ten yüzde 6,5’e yükselmesi öngörülüyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu veri geçen hafta 219 bin kişi ile beklentileri aşmıştı.

Analistler, ABD’de iş gücü piyasasının Fed’in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
3
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
5
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
7
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.