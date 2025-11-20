ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri açıklandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarafından açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI AZALDI

ABD’de işsizlik sigortası başvuruları 15 Kasım’da sona eren haftada 220 bin olarak gerçekleşerek önceki haftaya göre 8 bin azaldı. Dört haftalık hareketli ortalama 3 bin düşüşle 224 bin 250’ye indi.

Buna karşın sigortalı işsizlikteki yükseliş sürdü. 8 Kasım haftasında mevsim etkilerinden arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,3 ile sabit kaldı ancak sigortalı işsiz sayısı 28 bin artarak 1 milyon 974 bine çıktı.

Bu seviye, Kasım 2021’den bu yana görülen en yüksek nokta olarak kayda geçti.

Dört haftalık ortalama da 6 bin 750 artışla 1 milyon 960 bin 250’ye yükseldi ve yine 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Mevsimsellikten arındırılmamış veriler de başvurularda düşüşe işaret etti.

15 Kasım’da sona eren haftada eyalet programları kapsamında yapılan ilk başvurular 22 bin 95 azalarak 216 bin 671’e geriledi. Bu rakam, mevsimsel faktörlerin beklediği düşüşün üzerinde olurken, geçen yılın aynı haftasında 214 bin 257 başvuru yapılmıştı. 8 Kasım haftasında mevsimsellikten arındırılmamış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,1 ile sabit kaldı.

Sigortalı işsiz sayısı ise 6 bin 970 artışla 1 milyon 727 bin 145’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde oran yine yüzde 1,1 iken sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 660 bin 806 olarak kaydedilmişti.