Piyasaların uyuyan devi uyandı! 14 yılın zirvesine çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların uyuyan devi uyandı! 14 yılın zirvesine çıktı

Piyasalarda dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekerken çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Küresel piyasaların ‘uyuyan devi’ olarak bilinen gümüş son 14 yılın zirvesine çıktı.

Uyuyan dev gümüş uyandı ve tarihi yüksek seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Uzun yıllar boyunca düşüş trendi ya da hafif yükseliş gösteren gümüş son günlerde 14 yılın zirvesine ulaştı.

2011 yılında görülen 39 dolar seviyelerine ulaşan gümüş ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin baskılarıyla yükselişini koruyor.

Ons gümüş güne 38.52 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38.40 dolar, en yüksek de 39.08 dolar seviyesi görüldü. Gümüşün gramı ise güne 50 lirayı aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gümüşün gramı güne 49.5915 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49.4338 lira, en yüksek de 50.2998 lirayı gördü. Şu sıralar 50.2382 liradan alıcı buluyor.

Son Haberler
TÜİK'ten göç açıklaması: 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti
TÜİK'ten göç açıklaması: 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti
ABD’li senatör açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası yaklaştı
ABD’li senatör açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası yaklaştı
Finlandiya’da yeni enflasyon oranları yüzleri güldürdü
Finlandiya’da yeni enflasyon oranları yüzleri güldürdü
Yaz sıcaklarında klima tuzağı! Serinlik arayışı kabusa dönüşmesin
Yaz sıcaklarında klima tuzağı! Serinlik arayışı kabusa dönüşmesin
AKP'nin Kızılcahamam Kampı'ndan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı çıktı!
AKP'nin Kızılcahamam Kampı'ndan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı çıktı!