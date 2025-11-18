İlçe Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Motorlu Asayiş Timleri, kırsal Bahariye Mahallesi'nde T.Y.'ye (58) ait evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda T.Y. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin evde ve eklentilerde yaptığı aramada, samanlık içinde gizlenmiş vaziyette kurutulmaya bırakılmış halde 4 kilo 200 gram kubar esrar ile 10 kilo 67 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.