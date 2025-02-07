Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nin bir işyerinde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Depoda çıkan yangın kısa sürede sitenin üst katlarına sirayet etti. Alevler arasında kalan site itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yunusemre ilçesindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin 4 katlı idare binasının alt katındaki depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin tamamı yandı.

Yangına müdahale eden iş yeri sahiplerinden Ali Vural, "Muhtemelen yangın elektrik kontağından çıktı. Müdahale ettiğimizde alevler zaten oldukça büyümüştü. Yangın, en alt katta çıktı, en üst kata kadar sıçradı" dedi.

Büyük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

Piyasaya sürülmek üzereydi! Tamamı yandı

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