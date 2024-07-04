Pizza nasıl bu kadar popüler oldu?

Pizza nasıl bu kadar popüler oldu?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

7 kıta yüzlerce ülkenin meşhur yemekleri arasından sıyrılıp gelen İtalyanların pizzası nasıl oldu da bu kadar popüler bir yiyecek haline geldi. Tüm dünyada en çok tüketilen gıdaların başında gelen pizzayı bu kadar popüler yapan şey ne?

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 1

Her ne kadar İtalyan mutfağından çıksa da her mutfakta kendisine başka metodlar kullanarak tatlar katılan pizzayı herhalde tüketmeyen yoktur. İtalya’dan çıkıp bu kadar meşhur olan pizza nasıl oldu da bu kadar başarılı oldu.

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 2

Yapılan araştırmalara göre kapitalizmin beşiği olan Amerika’da halkın en az yarısı haftada en az 1 defa 1 kere pizza yiyor. Bu konuda üşenmeyip istatistik çıkaran istatistikçiler saniyede 350 dilim pizza yendiğini hesapladı.

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 3

Pizza’nın bu kadar popüler olmasının altında yatan bir başka gerekçede çok sayıda gıdanın bir hamurun üzerinde buluşarak lezzet şöleni yaşatması olarak gösteriliyor.

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 4

Bununla beraber pizza içerisinde yer alan glumat bileşiğinin dilimiz ile temasında beynimizin salgıladığı dopaminin bizleri heyecanlandırdığı ve bu nedenden dolayı daha fazla tüketmek isteği.

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 5

Aslında mutfakta bulunan güzel besinlerin fırında güzel bir pizza hamurunun üzerinde buluşarak yenilme fikri oldukça basit bir yaklaşım ile mükemmeli yakalamak sonucunu getiriyor.

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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 6
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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 7
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Pizza nasıl bu kadar popüler oldu? 8
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