Pizza nasıl bu kadar popüler oldu?

Her ne kadar İtalyan mutfağından çıksa da her mutfakta kendisine başka metodlar kullanarak tatlar katılan pizzayı herhalde tüketmeyen yoktur. İtalya’dan çıkıp bu kadar meşhur olan pizza nasıl oldu da bu kadar başarılı oldu.
Yapılan araştırmalara göre kapitalizmin beşiği olan Amerika’da halkın en az yarısı haftada en az 1 defa 1 kere pizza yiyor. Bu konuda üşenmeyip istatistik çıkaran istatistikçiler saniyede 350 dilim pizza yendiğini hesapladı.
Pizza’nın bu kadar popüler olmasının altında yatan bir başka gerekçede çok sayıda gıdanın bir hamurun üzerinde buluşarak lezzet şöleni yaşatması olarak gösteriliyor.
Bununla beraber pizza içerisinde yer alan glumat bileşiğinin dilimiz ile temasında beynimizin salgıladığı dopaminin bizleri heyecanlandırdığı ve bu nedenden dolayı daha fazla tüketmek isteği.
Aslında mutfakta bulunan güzel besinlerin fırında güzel bir pizza hamurunun üzerinde buluşarak yenilme fikri oldukça basit bir yaklaşım ile mükemmeli yakalamak sonucunu getiriyor.