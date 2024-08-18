Pizza siparişi verdiğine pişman oldu. Kurye 'sonunda benim olacaksın' diye tehdit etti

İstanbul'da 26 yaşındaki Astrolog Deniz Karakoç, bir uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra kurye tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Karakoç'a yemek getiren motosikletli kuryenin, Karakoç'u telefonla arayarak taciz ve rahatsız ettiği öne sürülürken, motosikletli kurye kendisine “Nişanlıyım. Beni rahatsız etme” diyen Karakoç'a “Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın” dediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakoç, “Verdiğim sipariş üzerine üç gündür taciz ve takip ediliyorum” notuyla başına gelenleri paylaştı.

11 SUÇ KAYDI VAR

X'te 'Pointer' adlı hesap, İstanbul Emniyeti'nin bu durum üzerine harekete geçtiğini, olayla ilgili inceleme başlattığını ve şahsın kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettiğini yazdı.

Hesap, İ.Ç. (35) isimli kuryenin toplamda 11 suç kaydı bulunduğunu ve yakalanarak gözaltına alındığını ekledi.