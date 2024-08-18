Pizza siparişi verdiğine pişman oldu. Kurye 'sonunda benim olacaksın' diye tehdit etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pizza siparişi verdiğine pişman oldu. Kurye 'sonunda benim olacaksın' diye tehdit etti

Astrolog Deniz Karakoç'un, internetten verdiği pizza siparişinin sonrası eve gelen kuryenin tacizlerine maruz kaldığı iddia edilirken, kuryeye rahatsız olduğunu söylese de karşılık bulmadı. Kurye, Karakoç'a “Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın” dediği öne sürüldü.

İstanbul'da 26 yaşındaki Astrolog Deniz Karakoç, bir uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra kurye tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Karakoç'a yemek getiren motosikletli kuryenin, Karakoç'u telefonla arayarak taciz ve rahatsız ettiği öne sürülürken, motosikletli kurye kendisine “Nişanlıyım. Beni rahatsız etme” diyen Karakoç'a “Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın” dediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakoç, “Verdiğim sipariş üzerine üç gündür taciz ve takip ediliyorum” notuyla başına gelenleri paylaştı.

7-001.jpg

11 SUÇ KAYDI VAR

X'te 'Pointer' adlı hesap, İstanbul Emniyeti'nin bu durum üzerine harekete geçtiğini, olayla ilgili inceleme başlattığını ve şahsın kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettiğini yazdı.

Hesap, İ.Ç. (35) isimli kuryenin toplamda 11 suç kaydı bulunduğunu ve yakalanarak gözaltına alındığını ekledi.

788.jpg

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması Spor
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç açıklaması
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza Dünya
Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu Yerel Haberler
Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü Gündem
Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı Yerel Haberler
Erzurum itfaiyesi bataklığa saplanan ineği böyle kurtardı
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi Dünya
Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı Gündem
Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı