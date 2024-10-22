Pizzacıda kokain şoku: Ani baskın her şeyi ortaya çıkarttı

Almanya'nın batısındaki bir pizzacıda, menüdeki 40 numaralı ürünü sipariş eden müşterilere kokain sunulduğu iddiasıyla polis baskın düzenledi. Mart ayında gıda denetçileri tarafından ihbar edilen pizzeriada, uyuşturucu ekipleri restoranı takibe aldı.

Polis, pizzerianın sahibi 36 yaşındaki yöneticiyi evinde yakalamaya çalışırken, yöneticinin bir çantayı pencereden attığı ve bu çantanın polislere düştüğü belirtildi. Yapılan aramada, evde 1,6 kilogram kokain, 400 gram esrar ve 268,000 Euro nakit para bulundu.

Birkaç gün sonra serbest bırakılan pizzacı, restoranını yeniden açarak kokain ve pizza satışına devam etti. Bu fırsatı değerlendiren araştırmacılar, pizzerianın uyuşturucu tedarik zincirini inceleyerek birkaç hafta içinde batı Almanya'da bir uyuşturucu şebekesini çökertti.

Polis, Mönchengladbach ve Solingen'de iki ayrı esrar üretim alanına baskın düzenledi; 300 ve 60 bitki ele geçirildi. Ayrıca, 12 şüphelinin evleri ve iş yerleri de basıldı ve bu operasyon sonucunda 22 yaşında uyuşturucu operasyonunun başı olduğu düşünülen bir kişi dahil üç kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çeşitli silahlar, para ve lüks saatler de bulundu. Pizzacı yönetici, ülkeyi terk etmeye çalışırken tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.