PKK elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı? İşte vatandaşların verdiği yanıtlar

MHP Genel Başkanı'nın geçen Ekim ayında ortaya attığı Öcalan çağrı sonrasında Ankara kulisleri terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkartılabileceğini konuşmaya başlamıştı. ASAL Araştırma "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsine çıkarılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

BÜYÜK UÇURUM ORTAYA ÇIKTI

ASAL Araştırma 26 ilde 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 1800 katılımcıyla CATI yöntemiyle "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusunu yöneltti. ASAL Araştırma'nın anketin sonuçlarını vatandaşların Öcalan'a ilgili istekleri arasında uçurum olduğunu ortaya koydu.

Ankette sonucunda "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı ?" sorusu yöneltilen katılımcıların 86.4'ü, "Hayır çıkmamalı" yanıtını verdi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 10.5 oldu. "Evet ev hapsine çıkmalı" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 3.1'de kaldı.