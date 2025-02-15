PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümünde protesto gösterisi: 13 gözaltı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 26 yıl önce yakalanmasını protesto ederken yasadışı slogan atan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın 26 yıl önce Suriye'de yakalanmasıyla ilgili bir grup tarafından basın açıklaması düzenlenen Bakırköy’de bulunan Özgürlük Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet tedbirleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında basın açıklaması esnasında yasadışı sloganların atılması üzerine, ekipler tarafından sloganların kanunsuz olduğu uyarısı yapıldı. İkazlara uymayan ve sloganlara devam eden 9 kadın, 4 erkek şahıs olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.