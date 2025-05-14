PKK feshedildi kayyum tartışması başladı. Ahmet Özer dava açtı

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı gün, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özer'in tutuklanmasıyla beraber yerine kayyum atandı.

Ahmet Özer, terör örgütü PKK'nın 12. Kongresinde aldığı kararla kendini feshetmesinibn ardından, yerine atanan kayyumun iptali istemiyle dava açtı. Özer'in açtığı davada karar, 15 gün içinde açıklanacak.

Öte yandan kayyum iptali istemiyle açtığı davada 'yeni sürece' atıfta bulunan Özer, "Bugün burada vereceğiniz karar, bu süreci güçlendirecek ve tarafları rahatlatacak bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre Özer, dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla sizin bugün burada vereceğiniz karar, Türk İdare Hukuku açısından bir milat olacaktır. Bölge halkı adına konuşarak, ülkemizde desteklediğimiz barış sürecinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Bu süreç, hem iktidar hem de muhalefet partileri için kritik bir noktadadır ve bugün burada vereceğiniz karar, bu süreci güçlendirecek ve tarafları rahatlatacak bir adım olacaktır. Açık kaynaklardan da takip ettiğiniz üzere, kayyum meselesi barış sürecinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.

Bu karar, yalnızca CHP'yi değil, diğer siyasi partileri de olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, hukuki yoldan vereceğiniz karar, hem süreci rahatlatacak hem de iradeye müdahaleye karşı yasal, vicdani ve demokratik bir duruş sergileyecektir."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü AKP grup toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından kayyum uygulamasının da yeniden istisna hale geleceğini söyledi.

Erdoğan aynı zamanda belediyelerin yetkilerine dönük de düzenleme sinyali verdi."