Terör örgütü PKK kongresini topladığını açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekimde çıkışının ardından başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ile devam etti.

Terör örgütü PKK'nın kongre gerçekleştirerek fesih kararı alması bekleniyordu.

Yapılan açıklamaya göre kongre 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirildi. Fesih kararına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALINDI"

Devlet Bahçeli’nin düğmeye basmasıyla başlayan yeni açılım süreci sonrasında Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine kongresini toplayan terör örgütü PKK konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan toplantıda Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okunup değerlendirdiği kaydedilen açıklamada "Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar" alındığı bildirildi.

Süreçte rol alan Sırrı Süreyya Önder’in de kongrede anıldığı belirtilen açıklamada, "Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın "fiziki özgürlüğü için" mücadeleyi daha da yükseltme çağrısı yapıldı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç sürece dair açıklamalarda bulundu.

Oluç, yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek bunun sonlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizi heyecanlandıran, umutla geleceğe bakmamızı sağlayan bir döneme giriyoruz. Toplumsal barışın ve uzlaşmanın sesi umarız her taraftan duyulmuş olur."

BULDAN: HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

DEM'den Bahçeli'yi sevindiren haber!