PKK, Kürt siyasi hareketi mi? Cevabını Erdoğan ve Bahçeli versin

AKP eski milletvekili, eski MHP sempatizanı ve gazeteci kardeşim Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı.

MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

-‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz.

MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi hâlde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar.

Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var.

Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır.

Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir.

Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler.

Hatırlatmış olayım.”

Tayyar’ın bu yazısının üzerine ne Altun ne Çelik ne Erdoğan ne Bahçeli ne MHP ne de AKP tek bir kelime açıklamadı.

Ama ben suskun kalamazdım.

Görüşlerimi bu açıklamaya ekleyerek şöyle yanıtladım:

Şamil kardeşim,

MHP Lideri Bahçeli’nin acilen açıklama yapması lazım.

Demek ki; Cumhurbaşkanı @RTErdogan ve cumhurbaşkanlığı, Bahçeli'nin açıklamasından şu sonucu çıkarmış:

"PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor."

@dbdevletbahceli bu düşünceye sahip olup olmadığını acilen belki yarın belki yarından da yakın açıklaması şart.

Eğer @mehmetucum haklı ise ki bugüne kadar hiçbir açıklaması boş çıkmadı o halde sonuç şudur:

Erdoğan da Bahçeli gibi PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görüyor.

Sonuç şudur: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütü PKK'ya karşı kaybetmiş, PKK siyaset kazanmıştır.

Hatırlatmış olayım.

Değerli okurlarım,

Korkunç tehlikeli bir PKK ve Öcalan projesi büyük bir gizlilikle adım adım operasyona doğru ilerletiliyor.

Bu projenin temelini kuşku yok ki Erdoğan ve Bahçeli’nin yeni anayasa hedefi oluşturuyor.

İki temel unsur var.

Birincisi DEM’in Meclis’teki 57 milletvekilinin oyunu kazanmak.

Bu amaçla;

İlk adımı Bahçeli DEM’lilerin ellerini sıkarak başlattı.

İkinci adımı Bahçeli, “Öcalan Meclis’e gelsin DEM grubunda PKK’ya silah bırakma çağrısı yapsın, umut hakkından yararlansın” diye af isteyerek attı.

Erdoğan “sükut ikrardan gelir” sözüne ek olarak Bahçeli ile bir saat görüşüp projeye destek verdi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin “terörü sonlandırma” maskesi altında şu açıklamayı yapmaları beklenir:

PKK, Kürt siyasi hareketidir.

Yeni anayasaya da “Kürdistan Özerk Bölgesi” koyarlar ki;

DEM oyları Meclis’te, Kürt oyları ise halk oylamasında çantada keklik olur.

Çağrım şudur:

Muhalefet UYAN…

Büyük Türk Milleti UYAN…