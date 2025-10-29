"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci kapsamında silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK, yaptığı duyuru ile Türkiye'den tamamen çekildiğini ilan etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 Ekim ayında TBMM'de yaptığı çıkış ile "Terörsüz Türkiye" sürecinde düğmeye basıldı.

Terör örgütü PKK'nın kurucusu vatana ihanetten hüküm giymiş Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile silah bırakılmış, örgütün feshedildiği açıklanmıştı.

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme süreci ve bu kararın perde arkası hakkında konuştu. Zentürk, sürecin başlangıcındaki "pazarlık yok, silah bırakılacak" taahhütlerine rağmen gelinen noktada silah bırakma yerine ani bir çekilme kararı alınmasını "bir garabet" olarak nitelendirdi.

VATANDAŞ DURUMDAN RAHATSIZ

Zentürk, kamuoyu yoklamalarına göre vatandaşların %88'inin İmralı'daki ismin siyasi figür olarak yeniden gündeme gelmesine karşı çıktığını belirterek, bu durumun seçim derdi taşıyan partiler için ciddi bir siyasi bariyer oluşturduğuna dikkat çekti. Hükümete yakın medyanın süreçle ilgili "zafer tamtamları" çalmasına karşın, sokağın ve milletin bu duruma güvenmediğini belirten Zentürk, Türkiye'nin en ciddi beka meselesinde oluşan bu güvensizliğin "vahim" olduğunu ifade etti. Öte yandan Zentürk, Kandil ve DEM Parti’nin "şımarık" açıklamalarının, kamuoyundaki güvensizliği yarattığını söyledi.

Çekilme açıklamasının yapıldığı anlara ait görüntüler

ÇEKİLME KARARI İLE SÜRECE SUNİ İVME

Sürecin tıkanma noktasına geldiği yönündeki iddialar üzerine Zentürk, Mezopotamya Ajansı kaynaklı bilgilere dayandırarak, Ankara'daki görüşmelerde yaşanan gerilimi aşmak için terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın devreye girdiğini, aktarılan bilgilere göre Öcalan, masanın dağıtılmaması bahanesi ve sürece ivme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, çekilme hamlesiyle çözüme karşı olan odakların argümanlarını zayıflatmayı amaçladığını söyledi. Zentürk, ayrıca Öcalan'ın, devlet heyetiyle yapılan müzakerelerde, yasal düzenlemeler yapılmadan silahsız bir şekilde Türkiye'ye gelinmesi önerisini kesin bir dille reddettiği ve silah bırakmadan ülke dışına çekilmenin daha doğru olacağını belirttiğini aktardı.

Çekilmenin birkaç ay sürebileceğini belirten Zentürk, Türkiye sınırları içinde tahmin edilenden daha fazla silahlı unsurun var olduğuna işaret edebileceğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK'ya yakın terör unsurlarının ABD tarafından hala silahla beslenmeye devam etmesi karşısında "silahlar ne olacak?" sorusunun cevapsız kaldığını söyledi.

Zentürk, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'ın "Kürt kimliği, dili, kültürü ve öz yönetimiyle var olacaktır" şeklindeki açıklamalarını ise “yani öz yönetiminde olacağını ifade ediyor” şeklinde yorumladı.