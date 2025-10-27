PKK son günlerde yaptığı açıklamayla “medya ve savunma alanlarına çekilme” kararı aldığını duyurdu. Açıklamaya göre örgüt, Türkiye sınırları içinde silahlı faaliyetlerini durduracak, bundan sonra ağırlıklı olarak sınır dışı alanlarda bulunacak. Kulağa barışçıl bir adım gibi geliyor olabilir. Fakat aynı açıklamada geçen “sürecin devamı” ve “yeni koşullar” ifadeleri, ister istemez bir inandırıcılık sorusunu beraberinde getiriyor.

Gerçekten bir çekilmeden mi bahsediyoruz, yoksa bir mevzi değişikliğinden mi?

Bu, Türkiye kamuoyunun kaçıncı “çekilme” açıklaması?

Ve her defasında aynı kelimeler neden bambaşka sonuçlara yol açıyor?

Tarihten bugüne aynı kelime: çekilme

PKK, 1990’lardan bu yana “çekilme” kavramını defalarca kullandı. 1999’da Öcalan’ın yakalanmasının ardından örgüt “sınır dışına çekileceğini” ilan etmişti. 2013’te de “çözüm süreci” atmosferinde benzer bir açıklama yapılmış, hatta bazı gruplar sembolik biçimde geri çekilmişti. Ancak sonuç ne oldu? Çekilme söylemi kısa sürede yerini yeniden eylemlere, şehir çatışmalarına ve hendeklere bıraktı.

O hâlde soru şu:

Bugünkü açıklama o eski senaryolardan ne kadar farklı?

Bir “geri adım” mı, yoksa yeni bir “ön hazırlık” mı?

PKK’nın bugüne kadar attığı her “çekilme” adımı, genellikle iki amacı aynı anda taşımıştır: askeri baskıyı hafifletmek ve siyasi zemini genişletmek. Bu ikili strateji bugün de kendini belli ediyor. Çünkü açıklama yalnızca bir geri adımı değil, Ankara’ya yöneltilen bir dizi talebi de beraberinde getiriyor.

“Sürecin devamı” neyin devamı?

PKK’nın metninde yer alan “sürecin devamı için gerekli adımlar” ifadesi, geçmişte yaşanan acı tecrübeleri hatırlatıyor. “Süreç” denilince kamuoyunun aklına Dolmabahçe görüntüleri, çekilme vaatleri, ardından gelen hendek savaşları ve kaybedilen genç hayatlar geliyor.

O zaman sormak gerekiyor:

Hangi sürecin devamı?

Halkın güvenini yitirmiş, devletin egemenliğini tartışmalı hâle getirmiş bir sürecin mi?

Yoksa bir kez daha Türkiye’yi müzakere masasına oturtma arayışının mı?

Bu soruların cevabı, örgütün “çekilme” kararının samimiyetini belirleyecek. Çünkü eğer amaç gerçekten silahları susturmaksa, bunun için “süreç” ya da “talep” gerekmez. Amaç siyasi kazanım elde etmekse, işte o zaman mesele başka bir yere evrilir.

Rahatsızlıkların adresi: toplumun hafızası

PKK’nın her “barış” çağrısı, toplumda iki farklı duyguyu aynı anda uyandırıyor: umut ve rahatsızlık. Umut, çatışmasız bir gelecek isteğinden kaynaklanıyor. Rahatsızlık ise, geçmişte verilen sözlerin tutulmamasından.

Bugün sokaktaki vatandaş şunu sorguluyor:

“Gerçekten silahlar susacak mı, yoksa bu da yeni bir manevra mı?”

Kamuoyunun bu güvensizliği tesadüf değil. Çünkü 2013–2015 döneminde yaşananlar hafızalardan silinmiş değil. O dönem “silahlar susacak” denmişti, ama bir yıl geçmeden şehirler hendeklerle kazıldı, siviller evlerinden oldu. Bu travma hâlâ taze. Dolayısıyla PKK’nın her yeni açıklaması, önce o travmanın gölgesinde okunuyor.

Silah bırakma töreninden Kandil’e gidişe

Bir dönem “silah bırakma töreni” konuşuluyordu. Türkiye’de örgütün bitişini simgeleyecek bir adım olarak görülmüştü. Bugünse “silahları alıp Kandil’e çekilme”den söz ediliyor.

Peki bu, aynı filmin yeni sahnesi değil mi?

Silahları bırakmak başka, silahları başka yere taşımak başka şeydir.

Birinde bitiş vardır, diğerinde ise yeniden konumlanma.

O zaman şu soruyu sormak kaçınılmaz:

Kandil’e çekilen bir örgüt gerçekten silahsızlanmış mı olur, yoksa sadece çatışmanın coğrafyasını mı değiştirir?

Silahın yönü değişince, niyet de değişir mi?

Gerçek bir silahsızlanma niyeti varsa, bu ilanlarla değil, eylemlerle gösterilir. Sessizlik, en güçlü kanıttır. Oysa bu açıklama, tam tersine, propaganda kokan bir metin olarak öne çıkıyor. Kamuoyuna sesleniyor, uluslararası destekçilerine mesaj veriyor. Yani “çekilme” kelimesinin ardına gizlenmiş bir pazarlık dili seziliyor.

Bölgesel denklem: dış alana çekilmek ne demek?

PKK’nın “Türkiye dışına çekiliyoruz” ifadesi, aynı zamanda bölgesel bir hesapla da ilgilidir. Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde örgütün etkinliğini koruyan yapılar var. ABD’nin Suriye’deki varlığı, İran’ın bölgedeki milis ağları, Irak Kürdistanı içindeki siyasal rekabet… Bütün bunlar PKK için yeni fırsat alanları demek.

O hâlde sormak gerekiyor:

“Dış alan” dediği yer, gerçekten çatışmasız bir bölge mi, yoksa Türkiye’ye karşı yeni bir mevzilenme sahası mı?

Kandil’de toplanmak, savaşın bitişi mi, yeni bir cephe hazırlığı mı

Bu açıklamaların ardından gözler doğal olarak Ankara’ya çevrildi. Devletin bu tür açıklamalara artık duygusal değil, analitik yaklaştığı görülüyor. Çünkü Türkiye, çözüm süreci deneyiminden sonra “terörle mücadele”de kararlılığını netleştirdi. Artık mesele “süreç” değil, “egemenlik meselesi” olarak görülüyor.

Ama şu da bir gerçek: kamuoyunda bu konuların yeniden tartışılması bile rahatsızlık yaratıyor. Çünkü her tartışma, ister istemez “acaba yeniden mi başlıyoruz” kaygısını besliyor. Bu nedenle Ankara’nın en büyük sınavı, sadece PKK’ya değil, toplumun güven duygusuna karşı da olacak.

Tüm bu tabloyu üst üste koyduğumuzda ortada tek bir soru kalıyor:

PKK’nın nihai hedefi ne?

Gerçekten silahlı mücadele dönemini kapatmak mı istiyor, yoksa yeni bir dönem için pozisyon mu alıyor?

Her çekilme açıklaması, bir yandan umut üretirken öte yandan bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü örgüt geçmişte defalarca aynı dili kullandı ama farklı sonuçlar doğurdu. Bu yüzden bugün “çekilme” denilince kimse alkışlamıyor, sadece soruyor:

Bu kez gerçekten bitiyor mu, yoksa yine biçim mi değiştiriyor?

Belki de artık mesele PKK’nın nereye çekildiği değil; Türkiye’nin bu tür açıklamalara ne kadar inanmayı göze aldığıdır. Çünkü bu ülke, defalarca aynı vaatleri dinledi. Ve her seferinde şunu gördü: sözlerin değil, silahların sustuğu gün gerçek barıştan bahsedilebilir.