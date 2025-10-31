TBMM’de süren bütçe görüşmeleri esnası sırasında yaşanan tartışma, Genel Kurul salonunda tartışmaya yol açtı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “PKK sevdanız nereden geliyor?” diye sordu.

Usta’nın söylediği sözlere yanıt veren Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” dedi. Usta ise Muş'a yanıt olarak, “Bu bir siyasi eleştiridir” cevabını verdi.

“BU SÖZ HAKARETTİR, HADSİZLİKTİR”

Söz hakkı alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Partili Erhan Usta'yı sert sözlerle eleştirdi.

Kurtulmuş, "Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bugünün adamı değilim. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” diyerek salonu terk etti.

“GELMESİN, ONU MECLİS BAŞKANI OLARAK KABUL ETMİYORUM”

Kurtulmuş’un ayrılmasından sonra oturuma ara verildi. Verilen aradan sonra İYİ Partili Erhan Usta, Numan Kurtulmuş için, “Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum” sözlerini sarf etti.