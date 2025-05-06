PKK şüphelisi sınır kapısında tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK şüphelisi sınır kapısında tutuklandı

Kilis'te jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı. Şüphelinin, Suriye'nin Münbiç bölgesinde 2022-2023 yıllarında silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Kilis'te jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi S.E.A. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçeceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, Suriye'nin Münbiç bölgesinde 2022-2023 yıllarında silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

PKK şüphelisi sınır kapısında tutuklandı

PKK şüphelisi sınır kapısında tutuklandı

PKK şüphelisi sınır kapısında tutuklandı

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