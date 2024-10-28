PKK terör örgütüne 4 ilde: 12 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK terör örgütüne 4 ilde: 12 gözaltı

Terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten propagandasını yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25 Ekim saat 06.30'da İzmir merkezli 4 ilde, 12 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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