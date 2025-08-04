PKK: Terörist de değiliz Pişman da değiliz!

Cumhur İttifakı'nın önce "Terörsüz Türkiye" adını verdiği ancak PKK’ya beğendiremediği için daha sonra "Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu" adını verdiği "PKK Komisyonu" kuruldu ve ilk toplantısını da yarın yapacak.

Zaten 1. Çözüm Süreci’nden beri teröristbaşı Öcalan’ın talimatıyla PKK, “Kürt sorununun çözümü amacıyla, anayasa ve diğer siyasal konular, Hakikat ve Uzlaşı konularının ele alınacağı komisyonların TBMM çatısı altında kurulması” talebinde ısrarcıydı. Bu komisyonun da kurulmasını yine bizzat Öcalan istemişti.

Teröristbaşı Öcalan, İmralı’da 8 Şubat 2014 tarihli görüşmede, “Meclise götürüp yasalaştıracaklar. Güvenlik, köye dönüş, köyleri inşa etme, tüm bunları müzakere edeceğiz. Tek taraflı olmaz. Öyle af falan demek de yanlış. Karşılıklı sözleşme yapacağız.” diyordu. Öcalan, dediğini de yaptırdı. Meclis komisyonu kuruldu. Şimdi sırada Öcalan’ın diğer talep ve istekleri var.

İYİ Parti’nin “Çözüm değil, İhanet Süreci” olarak adlandırdığı ve üye vermediği komisyona, Meclis'te grubu olsun olmasın birçok parti üye vererek katıldı. Komisyon, ilk toplantısında “Nerede kalmıştık?” deyip önce, ilk çözüm sürecinde çıkartılan ve daha sonra 2018 yılında bir genelgeyle lağvedilen “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” gözden geçirilip güncellenecek. “Amaç, Uygulama, İzleme ve Koordinasyon, Yetki, Kararlar” başlıkları ile kısa bir çerçeve yasa sonrası sıra, kurulan komisyonun işleyişi gereği “alt komisyonlar”ın kurulmasına geçilecek.

Bu alt komisyonları ise 1. Çözüm Süreci’nde Öcalan, 8 başlık altında şöyle sıralamıştı:

“Demokratik Siyaset için Hukuk Komisyonu, Sosyoekonomik Komisyon, Misak-ı Millî Komisyonu, Kadın Özgürlük Komisyonu, Ekoloji Komisyonu, Sivil Toplum Komisyonu, Güvenlik Komisyonu, Hakikatleri Araştırma ve İzleme Komisyonu”

Öcalan’ın 1. Çözüm Süreci’nde istediği o 8 ayrı komisyon, başka adlarla ve bazıları da birleştirilerek birbiri ardına kurulacak, Öcalan’ın isteği yerine getirilecek. 51 üyeden oluşması planlanan sözüm ona “Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu”nda AKP+DEM+MHP+HÜDAPAR toplamda 30 üye sahibi.

İYİ Parti, “İhanet Tiyatrosu” adını vererek katılmayı reddettiği için şimdilik 48 üyeli TBMM Komisyonu’na boş kalan 3 üye için varılacak çözümü önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz.

CHP ise, parti tabanına duyarlı, Atatürkçü, Cumhuriyetçi görünmek için “Katılırız ama komisyon kararları nitelikli çoğunluk oyuyla alınmalı” şartını ileri sürerek adeta “İstemem ama yan cebime koy” misali komisyona güya mesafeli durdu.

Tiyatronun rol dağılımı gereği de CHP’nin komisyona katılması için AKP, “Komisyon kararlarında 5’te 3 nitelikli çoğunluk aranacağı” kuralını getirdi! Ancak AKP+DEM+MHP+HÜDAPAR’ın komisyonlarda nitelikli çoğunluk da olsa diledikleri her kararı alabilmeleri için tek eksikleri yalnızca bir üye!

İşte Cumhur İttifakı’nın eksiğini tamamlamak için imdada yetişen de CHP yönetimi oldu! CHP, komisyona öyle isimler seçti ki, hiç şüphesiz “CHP’den kimler olsun istersiniz?” diye AKP’ye, DEM Parti’ye, MHP’ye, HÜDAPAR’a sorulsaydı, hiç duraksamaksızın CHP yönetiminin seçtiği aynı isimleri seçerlerdi. O seçilenlerden biri Türkan Elçi, diğeri Sezgin Tanrıkulu!

Kulislerden sızanlara bakılırsa komisyon toplantıları basına kapalı yapılacak! Çünkü nasıl bugüne gelene kadar süreç hep gizli saklı, perde arkasında yürütüldüyse, komisyonda da çalışmalar yine kamuoyundan gizli saklı yürütülecek.

Komisyon gerçekten de PKK’nın tüm isteklerini yerine getirmek üzere çalıştırılacak. Ama gerçekler ustalıkla Türk Milleti’nden saklanmaya çalışılacak. Biz ise ısrarla ve tüm gücümüzle Türk Milleti’ne kurulan tuzakları boşa çıkarmak için burada sizlerle paylaşacağız.

Komisyonun ilk sırada yapacaklarından birisi, PKK’lılar için bir af çıkartmak olacak!

Ancak bu affı Cumhur İttifakı şimdiden gizleme çalışmalarına başladı bile. “Toplu silah bırakmada etkin pişmanlık uygulaması ihtiyaca karşılık vermiyor” denilerek “Silah Bırakma Yasası” adı altında PKK teröristlerinin onurunu zedelemeden bir yasa çıkartılacak.

Oysa, yasaya göre örgüt kuran, yöneten, üye olan gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve işlenen suçlarla ilgili bilgi verirse, hakkında ceza verilmiyor. Başta evlat nöbeti tutan annelerin çocukları olmak üzere bugüne kadar yüzlerce PKK teröristi etkin pişmanlıktan yararlanarak hiç ceza almadan evlerine döndü. Ama PKK, sürdürülen görüşmelerde ısrarla pişman olmadıklarını, çünkü terörist olmadıkları itirazıyla “onurlu barış” için “gerillanın gururunu incitmeyecek” özel bir düzenleme istiyor.

Peki bu düzenleme için komisyonda 30 üyesi bulunan Cumhur İttifakı’nın eksiği bir üyenin oyunu, CHP’nin seçtiği komisyon üyelerinden hangisi tamamlar dersiniz? “PKK terör örgütü değildir” diyen Türkan Elçi mi, yoksa hakkında terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan fezlekesi bekletilen Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu mu?