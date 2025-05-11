PKK'da iç çatışma iddiası! Yer yerinden oynayacak

Terör örgütü PKK, 9 Mayıs Cuma günü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplandığını duyurmuştu.

Gazeteci Çetiner Çetin, fesih açıklamasının bugün saat 13:00'te olacağını iddia ederken iktidara yakın medyada da fesih açıklamasının bugün yapılacağını öne sürmüştü.

Fakat şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmazken SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan katıldığı canlı yayında konuyla ilgili gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDE FİKİR AYRILIKLARI SÖZ KONUSU"

İlerleyen günlerde fesih açıklamasının olabileceğini belirten Alan, “Bunun nedeni son aşamada çeşitli fikir ayrılıklarına dair iddialar söz konusu. Biz Cuma günü 5-7 Mayıs tarihlerinde terör örgütü PKK'nın kongresinin toplandığını duyduk.Terör örgütü PKK'nın içerisinde sözde yönetim kademesinde fikir ayrılıklarının açığa çıktığı ve bazılarının ikna edilemediği iddiaları söz konusu. Bu nedenle de fesih açıklamasının yapılamadığı iddiaları söz konusu” dedi.

Alan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"İMRALI HEYETİ ADAYA GİDİP ÖCALAN'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

"Terörist kategorisinde olan isimler nereye gidecekler, halihazırda cezaevlerinde tutuklu bulunanlar için düzenleme yapılacak mı? Terörle Mücadele Kanunu gibi birçok bilinmeyen arasında bu açıklamanın yapılması gerekiyor.

Terör örgütünde bir direnç söz konusu. Önümüzdeki hafta itibariyle bu açıklama birkaç gün içinde gelmezse İmralı'dan yeni bir adım görebiliriz. İmralı heyeti adaya gidip Öcalan'la görüşme gerçekleştirebilir. Daha kapsamlı ya da daha net cümlelerin olduğu bir metin kaleme alınabilir bu aşamada Ankara'dan bunu takip ediyor olacağız."